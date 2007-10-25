Саакашвили: у нас будет армия, какой не было за всю историю

Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что недоброжелатели Грузии хотят избавиться от нынешнего грузинского правительства и навязать стране идею нейтралитета. "У наших недоброжелателей несколько главных целей. Одна - избавиться от сегодняшнего правительства страны... Вторая - они хотят подбросить Грузии идею нейтралитета", - заявил М.Саакашвили сегодня на встрече с выпускниками Военной академии Грузии.

Между тем, по его словам, период так называемого нейтралитета Грузия прошла как во времена Георгиевского трактата, так и в 1920-е годы, и в обоих случая она была оккупирована и порабощена Россией.

Поэтому, пояснил грузинский президент, недоброжелатели хотят, чтобы у Грузии не было ни армии, ни вооружения. "Но наш ответ на это тверд: у нас будет современная, немногочисленная, но хорошо оснащенная армия, такая, какой у Грузии не было на всем протяжении истории", - заявил М.Саакашвили. Вместе с тем он подтвердил, что Грузия останется верной принципам демократии и добрососедства, но при этом "никому не даст обязательств, которые потом свяжут руки".

М.Саакашвили также сообщил, что Грузия формирует вооруженные силы по новому принципу и привлекает к службе в армии лучших выпускников вузов, людей из науки, знающих иностранные языки. Кроме того, Грузия приобретает дорогостоящую военную технику, чтобы армия страны соответствовала современным стандартам.

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