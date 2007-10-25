Турция не будет спрашивать у Буша разрешения на войну в Ираке

Премьер Турции Тайип Эрдоган призвал США не оказывать давление на Анкару в вопросе проведения трансграничной операции в Северном Ираке.

"Америке не следует пытаться препятствовать нам. Наш стратегический партнер - США должны сейчас действовать вместе с нами", - сказал турецкий премьер в четверг в Бухаресте, где находится с официальным визитом. Его выступление в прямом эфире показывали турецкие телеканалы.

"США могут высказывать пожелания в наш адрес, чтобы мы не проводили трансграничную операцию, однако мы сами решим, что нам необходимо делать. Мы примем необходимые шаги, которые для борьбы с терроризмом предусмотрены национальным законодательством и международным правом", - подчеркнул Эрдоган в ответ на призыв Вашингтона к Турции не вторгаться на сопредельную территорию для преследования курдских боевиков.

РИА Новости