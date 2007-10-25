Кубинский посол сказал, что будет после Фиделя Кастро

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Украине Хулио ГАРМЕНДИА заявляет, что здоровье лидера Кубы Фиделя КАСТРО улучшается.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Посольстве.

«Фидель восстанавливает свое здоровье», - сказал Х.ГАРМЕНДИА.

В тоже время он отметил, что лидер Кубы уже в достаточно преклонном возрасте и после сложных операций врачи не разрешают ему вернуться к полноценной деятельности. Посол подчеркнул, что США рассчитывают на то, что победа революции на Кубе основывается в первую очередь на Ф.КАСТРО, но это не соответствует действительности. Посол отметил, что даже если не будет Ф.КАСТРО или Рауля КАСТРО, то революция создала систему молодых кадров. В частности по его словам, на Кубе можно встретить молодых министров, молодых зампредов, молодых первых секретарей Компартии – людей, которые живут этим временем.