У берегов Индонезии затонуло пассажирское судно: 30 людей исчезли
11:33, 25 октября 2007Мир
316 0
Идет поисковая операция
Близ индонезийского острова Сулавеси затонуло пассажирское судно. 30 его пассажиров считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Reuters. По словам спасателей, в район затопления судна направлены шесть спасательных судов. Идет поисковая операция.
О причинах затопления пассажирского судна никакой информации пока нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter