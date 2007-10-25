У берегов Индонезии затонуло пассажирское судно: 30 людей исчезли

Близ индонезийского острова Сулавеси затонуло пассажирское судно. 30 его пассажиров считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters. По словам спасателей, в район затопления судна направлены шесть спасательных судов. Идет поисковая операция.

О причинах затопления пассажирского судна никакой информации пока нет.