Турция разбомбила курдскую деревню

Турецкие боевые самолеты нанесли в среду бомбовый удар по курдской деревне в Северном Ираке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя органов безопасности иракского Курдистана.

По данным представителя, турецкая авиация подвергла массированной бомбардировке горную курдскую деревню в 25 километрах от города Дахука. В то же время представитель органов безопасности не смог предоставить информацию о жертвах или разрушениях.

Источники в военном командовании Турции сообщают, что турецкие самолеты совершали ряд вылетов, углубляясь на территорию Ирака примерно на 20 километров.

Эти вылеты, по словам источника, производятся в рамках нанесения точечных ударов по позициям курдских сепаратистов.

Парламент Турции на прошлой неделе предоставил правительству полномочия на проведение трансграничной армейской операции в Северном Ираке, где, по данным военных, сосредоточено около 3,5 тысячи курдских сепаратистов.