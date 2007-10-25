Взрыв газа в Самаре: разрушена часть жилого дома

В результате взрыва бытового газа в российском городе Самара разрушена часть жилого дома. По разным данным, пострадали от трех до пяти человек, еще трех уже удалось спасти из-под завалов, передает 5 канал.

У одного из пострадавших тяжелые ожоги. Как заявляют местные власти, дом официально не был сдан в эксплуатацию, но там проживали около сорока людей. В данный момент уточняются списки жителей. На завалах работают спасатели - 150 людей разбирают дом вручную. Уже известно, что взрыв произошел на втором этаже в квартире.