Россия форсирует геологоразведку Арктического шельфа

Министерство природных ресурсов Российской Федерации в ближайшие три года продолжит активное геологическое изучение территории страны, в частности, Арктического шельфа и месторождений Восточной Сибири, говорится в докладе ведомства "О результатах и основных направлениях деятельности на 2008-2010 годы", с которым сегодня на заседании правительства выступит министр природных ресурсов Юрий Трутнев.

"По оценкам, площадь расширенного континентального шельфа России в Арктике за пределами 200 морских миль может составить 1,2 млн. кв. км с прогнозным ресурсным потенциалом углеводородов в 4,9 миллиарда тонн условного топлива", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Другим приоритетом остается выявление ресурсов углеводородов и последующего наполнения магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". "Параметрическое бурение предлагается осуществить на территории Красноярского края, Эвенкийского округа, Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Всего предусматривается пробурить за три года семь скважин или 24,1 тысячи погонных метров", - отмечается в докладе.

Будут продолжены создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей параметрических и сверхглубоких скважин нового поколения, разработка мероприятий по геологическому изучению и освоению глубоких горизонтов, региональные и военно-геологические работы.

Среди основных результатов за 2006 год ведомство называет локализацию прогнозных ресурсов углеводородов в объеме 6,4 миллиарда тонн условного топлива, в том числе необходимых для реализации проекта по созданию трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

"Разработана система управления воспроизводством минерально-сырьевой базы цветных и благородных металлов. Выявлен ряд перспективных структур на акваториях арктического шельфа, к лицензированию подготовлены участки недр площадью 395 тысяч квадратных километров, из них на суше - 88. Открыто 37 новых месторождений нефти и газа", - говорится в докладе.

Минприроды намерено обеспечить рост инвестиций недропользователей на проведение геологоразведочных работ к 2010 году из расчета 6,3 рубля на один рубль затрат федерального бюджета. К 2020 году: 10 рублей на каждый рубль затрат.

РИА "Новости"