Американцы срочно выводят персонал из России

Некоммерческие организации: Международный республиканский институт и Национальный демократический институт, - правительство США учредило в 1983 году.

Институты реализуют программы в области политики и демократизации - в основном в развивающихся странах, а также предоставляют гранты. Обе организации работали в России на протяжении нескольких лет, в их программах участвовали некоторые партии, в том числе "Единая Россия".

"Они (персонал института) должны уехать из-за условий работы... Россияне говорят, что к любой организации, работающей при финансировании со стороны США, применяются всевозможные ограничения", - цитирует председателя института, сенатора-республиканца Джона Маккейна РИА "Новости".

Президент Международного республиканского института Лорн Кранер объявил сотрудникам о решении прекратить работу организации в России и вывести персонал из страны в среду днем. Как ожидается, институт продолжит работу с Россией из офиса в Варшаве.

Национальный демократический институт, возглавляемый бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, в ноябре вывел большую часть своего персонала из РФ и перевел всю работу с Россией в литовский офис.

Американские НКО сворачивают работу в России вслед за требованием Москвы прекратить работу Агентства по международному развитию (USAID) в стране.