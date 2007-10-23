Джордж Буш объявил о разработке в США оружия нового поколения

Джордж Буш заявил, что США инвестируют сейчас средства в разработки по созданию оружия нового типа, включая неядерные "высокоточные вооружения нового поколения с дальним радиусом действия".

"По мере того, как мы уменьшаем свой ядерный арсенал, мы инвестируем в создание потенциала усовершенствованных обычных вооружений", - сказал Буш во вторник, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне.

По словам президента, речь идет о новых беспилотных боевых летательных аппараты и высокоточном оружии дальнего радиуса действия, "которые позволяют нам нанести удар по противнику быстро, на большом расстоянии и без использования ядерного оружия".

"Эти системы обеспечивают больше, чем просто защиту наших граждан - они также усиливают потенциал сдерживания", - сказал Буш.

Согласно материалам открытой американской печати, администрация Буша активно работает над созданием нового оружия, известного как оружие "быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike), для нанесения удара с применением неядерных вооружений в любой точке мира в течение часа.

В направленном в конгресс США бюджетном запросе Белого дома в рамках программы "быстрого глобального удара" включены ассигнования для разработок по переоснащению баллистических ракет морского базирования "Трайдент-II" обычными (неядерными) боеголовками, а также для исследовательских работ по другим перспективным направлениям, включая новую гиперзвуковую крылатую ракету.

В середине сентября сенат США одобрил выделение на программы "быстрого глобального удара" 125 миллионов долларов.

Кроме того в тексте законопроекта об оборонных расходах на 2008 год содержитcя поручение Пентагону нe позднее 31 января 2008 года представить в конгресс США подробный доклад с изложением основных возможных технологических решений и ожидаемых расходов по программе "быстрого глобального удара".

РИА "Новости"