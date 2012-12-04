В Каире полиция слезоточивым газом отгоняла протестующих от дворца Мурси

Демонстрация некоторое время назад началась у резиденции главы государства в Каире, передает РИА «Новости».

Несколько тысяч человек направились сегодня после полудня к дворцу "Аль-Иттихадия", чтобы выразить несогласие с принятой М.Мурси Конституционной декларацией и назначенным на 15 декабря референдумом по новой Конституции Египта. По данным местных СМИ, демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, сообщается о прямых столкновениях между силами правопорядка и манифестантами. Несколько полицейских получили легкие ранения.

Сегодняшняя манифестация организована либерально-демократическим лагерем Египта, выступившим против Декларации М.Мурси, которая наделяет его дополнительными законодательными полномочиями, а также против поспешного, по мнению светских египетских партий, вынесением нового Основного закона на всенародный референдум.