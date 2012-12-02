Талибы напали на военную базу в Афганистане: есть погибшие и раненые

Четверо афганских солдат были убиты, еще несколько военных НАТО получили ранения в результате взрыва, совершенного талибами-смертниками на совместной американо-афганской авиабазе на востоке Афганистана, сообщает украинская редакция ВВС.

Согласно сообщению, погибли также двое гражданских лиц.

Представители афганской разведки говорят, что нападение на базу в городе Джелалабад совершили девять смертников, и все они были убиты.

НАТО пока не сообщает о количестве своих раненых военных, а также о тяжести их ранений.

«Нападение, судя по всему, было хорошо спланированным и организованным», - сказано в сообщении.

Представитель НАТО заявил, что нападение не удалось, поскольку талибы не смогли проникнуть на территорию самой базы.

«Сам факт, что нападавшим удалось вплотную подойти к ее ограде, не может не вызывать вопросов, поскольку подъезды к базе должны хорошо охраняться», - отмечено в сообщении.

Представители афганских властей сообщают, что первые четверо смертников приехали к разным входам на базу в заминированных автомобилях. За ними пришли пешие боевики и начали бой с охраной.

Сообщается, что ударная волна от взрывов выбила окна в домах, расположенных в километре от базы.

По словам местных жителей, по боевикам открыли огонь вертолеты - бой длился около 20 минут.

Движение Талибан взяло на себя ответственность за нападение, заявив, что операция началась около 06:00 по местному времени в воскресенье.

Движение Талибан ведет борьбу с НАТО и афганскими войсками в течение одиннадцати лет и до сих пор контролирует некоторые районы на востоке и юге страны.

Контингент НАТО в Афганистане сейчас составляет примерно 130 тысяч военнослужащих. Планируется, что боевые подразделения альянса будут выведены из страны к концу 2014 года, а останутся только военные инструкторы.