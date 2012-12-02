Возле Хургады столкнулись два автобуса: семеро туристов погибли на месте

14:45, 02 декабря 2012
Мир
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В ДТП близ египетского курорта Хургада погибли семь туристов.

Среди погибших - четверо туристов из Германии. Фото Википедии

Семь человек погибли и двое получили ранения в результате ДТП близ египетского курортного города Хургада, сообщает РИА «Новости».

Среди погибших - четверо туристов из Германии.

По имеющейся информации, два микроавтобуса с пассажирами столкнулись южнее Хургады на прибрежной трассе между туристическим центром и населенным пунктом Сафага. Семь человек скончались на месте, еще два немецких туриста, получивших травмы, доставлены в госпиталь Хургады.

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