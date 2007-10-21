Неофициальные данные о результатах выборов в Польше

Данные exit-polls о результатах досрочных парламентских выборов в Польше пока не объявляются - в соответствии с законодательством, по всей стране продлена так называемая "избирательная тишина" в связи с тем, что на двух участках в Варшаве продлено голосование.

Однако, по неофициальным данным, большинство голосов наберёт Гражданская платформа - 44% опрошенных у избирательных участков. За ней "Закон и справедливость" - 30,4%. Также в парламент проходят "Левица и демократы" - партия экс-президента Александра Квасьневского и Польское народное объединение с 12,3% и 8%.