В Польше продлена ”избирательная тишина”

На двух избирательных участках в Варшаве продлено до 22.55 по местному времени, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечают местные наблюдатели, такой ситуации с продлением голосования еще не было никогда за весь период проведения в Польше свободных выборов, начиная с 1991 года.

Данные exit-polls пока не объявляются - в соответствии с законодательством, по всей стране продлена так называемая "избирательная тишина".

Представитель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, в Варшаве на двух избирательных участках не хватило бюллетеней для голосования. Участковые избирательные комиссии не ожидали такой высокой явки граждан, поэтому пришлось дополнительно довозить бюллетени. После чего было принято решение продлить голосование.

По неофициальным данным информационного телеканала TVN24, явка избирателей в целом по стране составила более 55%.