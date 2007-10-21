На границе Турции с Ираком убиты 12 турецких солдат

Двенадцать турецких солдат убиты курдскими повстанцами на границе с Ираком, еще 11 получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на военные источники.

Известно, что подразделение турецких военнослужащих попало в засаду в горном приграничном районе. В ответ на это турецкая артиллерия провела обстрел предполагаемой позиции курдских боевиков, сообщил представитель подразделения сепаратистов.

Это нападение окажет давление на Турцию, которая намерена вторгнуться в Северный Ирак для проведения операции против курдских боевиков, отмечает агентство.

Парламент страны одобрил проведение операции. На границе с Ираком сконцентрированы около 50-60 тысяч турецких военнослужащих. Операция, в которой применяются авиация, артиллерия, бронетехника и подразделения спецназа, была начата в связи с резким обострением ситуации на юго-востоке Турции, где активизировали террористическую деятельность боевики сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

РИА Новости