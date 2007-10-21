Спецслужбы сорвали покушение на премьер-министра Израиля

Спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, которое планировалось совершить 6 августа.

Как сообщил начальник Службы общей безопасности (ШАБАК) Юваль Дискин, палестинские террористы собирались напасть на кортеж премьера в Иерихоне, куда Ольмерт направлялся на переговоры с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, пишет газета Haaretz.

По словам Дискина, покушение готовили боевики движения ФАТХ. Израиль передал палестинцам информацию о террористах, после чего палестинские спецслужбы арестовали нескольких подозреваемых. Еще нескольких человек задержали израильские военные во время операций на Западном берегу.

Дискин сообщил, что на прошлой неделе арестованные палестинцами боевики были освобождены, хотя на допросах они признались в причастности к подготовке теракта. По сведениям Haaretz, израильское правительство заявило официальный протест палестинской администрации.

Лента.ру