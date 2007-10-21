На пост президента Словении претендуют две женщины

В Словении сегодня проходят выборы Президента.

Как передает ИТАР-ТАСС, на высший государственный пост претендуют семь кандидатов, двое из которых - женщины.

Право голоса в Словении имеют более 1,6 млн. человек, население страны составляет немногим более 2 млн. граждан.

Согласно последним опросам населения, ни одному из кандидатов не удастся победить в первом туре выборов, набрав более половины голосов избирателей. Новый Президент Словении, которая в первой половине будущего года будет председательствовать в Европейском Союзе, скорее всего, будет избран во втором туре 11 ноября.

Наибольшие шансы на победу у тройки претендентов, фаворитом среди которых является депутат Европейского парламента, член правящей христианской народной партии "Новая Словения", первый председатель правительства независимой Словении Алоиз ПЕТЕРЛЕ. Его кандидатуру поддержала правительственная коалиция во главе со Словенской демократической партией премьер-министра Янеза ЯНШИ. Если 59-летний А.ПЕТЕРЛЕ победит, то Словения обретет первого правоориентированного Президента с момента получения независимости в 1991 году.