Французы рассудили семью Саркози по-своему (опрос)

Абсолютное большинство французов (89%) полагают, что развод президента Франции Николя Саркози и его супруги Сесилии является личным делом президентской пары, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Ifop.

И лишь каждый десятый респондент (11%) считает, что развод главы Французской республики - "дело публичное", так как "личная жизнь президента касается и французов".

Большинство опрошенных (76%) также отметило, что развод "не ослабит" Николя Саркози и никак не скажется на его работоспособности. Не согласны с таким мнением 21% участников опроса - по их мнению, расставание с супругой негативно повлияет на президента, непременно "ослабит" его. 3% респондентов затруднились с ответом.

Исследование Ifop проведено 18 и 19 октября. Опрошено 964 человека в возрасте от 18 лет.

Роман будущего президента Франции Николя Саркози и Сесилии начался 20 лет назад, хоть пара и смогла пожениться только в 1996 году. В 1997 году у них родился сын Луи, который после развода родителей будет жить с матерью. У экс-первой леди Франции есть еще две дочери от первого замужества с тележурналистом Жаком Мартеном, а у президента - двое сыновей от первого брака с Мари-Доминик Кюльоли.

РИА "Новости"