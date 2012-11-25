МВД России жалуется, что, громя протестующих под колонией, пострадали 8 омоновцев (видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Сети были опубликованы два видеоролика, свидетельствующие о многочисленных травмах у тех, кого разгоняла полиция, пишет Лента.ру.

На видео у людей разбиты головы и лица, в автомобилях выбиты лобовые стекла.

В ходе силовой акции ОМОНа пострадала также правозащитница Оксана Труфанова, которую сбили с ног ударом дубинки по голове.

Полиция, в свою очередь, заявила о том, что люди, приехавшие поддерживать заключенных, находились в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражались. Кроме того, по некоторым данным, они бросали в ОМОН снежки, а затем и бутылки. Также сообщалось о попытках протаранить полицейское оцепление на автомобиле.