МВД России жалуется, что, громя протестующих под колонией, пострадали 8 омоновцев (видео)
Восемь сотрудников ОМОНа получили травмы при разгоне людей, собравшихся 24 ноября у стен исправительной колонии номер шесть в Копейске в поддержку заключенных.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Ранее в Сети были опубликованы два видеоролика, свидетельствующие о многочисленных травмах у тех, кого разгоняла полиция, пишет Лента.ру.
На видео у людей разбиты головы и лица, в автомобилях выбиты лобовые стекла.
В ходе силовой акции ОМОНа пострадала также правозащитница Оксана Труфанова, которую сбили с ног ударом дубинки по голове.
Полиция, в свою очередь, заявила о том, что люди, приехавшие поддерживать заключенных, находились в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражались. Кроме того, по некоторым данным, они бросали в ОМОН снежки, а затем и бутылки. Также сообщалось о попытках протаранить полицейское оцепление на автомобиле.