В Москве по обвинению в призывах к экстремизму задержан редактор газеты

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что еще в июле этого года следствие возбудило уголовное дело по статьям 280, 282 и 205 УК РФ в отношении редактора по материалам опубликованных им статей.

"Ему заочно было предъявлено обвинение, его объявили в розыск. Задержать его удалось 20 ноября в его квартире на северо-востоке Москвы. Он арестован", - сказал источник.