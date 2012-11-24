В Москве по обвинению в призывах к экстремизму задержан редактор газеты
10:58, 24 ноября 2012Мир
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В Москве сотрудники полиции задержали редактора газеты "Радикальная политика", обвиняемого в призывах к экстремизму/
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также сообщается, что еще в июле этого года следствие возбудило уголовное дело по статьям 280, 282 и 205 УК РФ в отношении редактора по материалам опубликованных им статей.
"Ему заочно было предъявлено обвинение, его объявили в розыск. Задержать его удалось 20 ноября в его квартире на северо-востоке Москвы. Он арестован", - сказал источник.
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