В Москве по обвинению в призывах к экстремизму задержан редактор газеты

10:58, 24 ноября 2012
Мир
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В Москве сотрудники полиции задержали редактора газеты "Радикальная политика", обвиняемого в призывах к экстремизму/

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что еще в июле этого года следствие возбудило уголовное дело по статьям 280, 282 и 205 УК РФ в отношении редактора по материалам опубликованных им статей.

"Ему заочно было предъявлено обвинение, его объявили в розыск. Задержать его удалось 20 ноября в его квартире на северо-востоке Москвы. Он арестован", - сказал источник.

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