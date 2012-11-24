Взрыв в китайском ресторане: 14 погибших, 50 раненых

По меньшей мере 14 человек погибли, еще около 50 ранены при взрыве в ресторане в северо-западной китайской провинции Шаньси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в здании ресторана "Веселая овечка" в городе Цзиньчжун вечером в пятницу. Взрывной волной в двухэтажном помещении выбило все стекла, повреждения получили и близлежащие строения.

Шесть из 14 погибших скончались на месте. В числе 47 пострадавших 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

По информации СМИ, в "Веселой овечке" гостей угощали блюдами из так называемого китайского самовара (Hot Pot). Заведения подобного рода пользуются особой популярностью, особенно в холодное время года. Китайский самовар - популярное на востоке яство, которое предлагают множество ресторанов. В стоящий на столе котелок с кипящим бульоном посетители ресторана опускают кусочки мяса, морепродуктов, грибов и овощей. В зависимости от региона или стиля ресторана на столе может стоять один большой "самовар", или перед каждым гостем ставится персональный маленький. "Самовары" сегодня бывают электрические, нагревающиеся от газа или угля.

Инициировано расследование причин трагедии. Не исключено, что вслед за происшествием будут усилены проверки безопасности подобных ресторанов по всему Китаю.