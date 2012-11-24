ЕС предоставляет стипендии на учебу в Колледже Европы
04:43, 24 ноября 2012Мир
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Европейский Союз предоставляет стипендии выпускникам вузов стран-участниц Европейской политики соседства для получения последипломного образования в Колледже Европы в течение 2013/2014 учебного года.
Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, стипендия покрывает расходы на обучение, проживание, питание и проезд.
Учеба будет проходить в университетских городках Брюгге (Бельгия) или Натолин (Варшава, Польша).
Право на получение стипендии имеют выпускники вузов Алжира, Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Молдовы, Марокко, Палестинской Автономии, Сирии, Туниса и Украины.
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