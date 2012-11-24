ЕС предоставляет стипендии на учебу в Колледже Европы

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, стипендия покрывает расходы на обучение, проживание, питание и проезд.

Учеба будет проходить в университетских городках Брюгге (Бельгия) или Натолин (Варшава, Польша).

Право на получение стипендии имеют выпускники вузов Алжира, Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Молдовы, Марокко, Палестинской Автономии, Сирии, Туниса и Украины.