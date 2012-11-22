В США нашли потерянную 49 лет назад запись расследования убийства Кеннеди

Супруги Джен и Бобби Лемонс (Jan и Bobby Lemons), приехали в Даллас в 1964 году. Прогуливаясь по той самой улице, где несколькими месяцами ранее был убит Кеннеди, они стали свидетелями того как агенты ФБР реконструировали момент убийства. Бобби Лемонс, не задумываясь, достал камеру и начал снимать. Не придав большого значения произошедшему, супруги вскоре забыли о видеозаписи.

Как сообщает РИА Новости, пленка пылилась на полке в техасском доме семейства Лемонс 49 лет, пока однажды их знакомый — директор школы Марк Мерелл (Mark Merrell) не рассказал им о проекте, посвященном убийству Кеннеди, над которым работает одна из его учениц. Лишь после беседы с Мереллом супруги вспомнили о видеозаписи и поняли, сколь ценным документом она является.

Видеозапись была передана в музей Sixth Floor в Далласе. Музей находится в том же здании из окна которого, по официальной версии, Ли Харви Освальд застрелил Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года.