В Грузии 180 человек объявлены политзаключенными

Об этом сообщает "Грузия Online".

Среди гонимых названы Михаил Карели, бывший губернатор региона Шида-Картли, задержанный в 2007 году и получивший политическое убежище во Франции, бизнесмен Кибар Халваши, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили, в 2008 году заочно приговоренный в Грузии к 11 годам лишения свободы, и другие.

Кроме того, член партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава предложила комитету по защите прав человека рассмотреть дела людей, задержанных и арестованных в стране в последнее время.

В ответ на это предложение председатель комитета по правам человека Эка Беселия ответила, что комитет может изучить любое дело, но для начала рассмотрения должно быть подано соответствующее заявление. Комитет также сообщил, что за последние две недели были рассмотрены 220 дел, и в ближайшее время парламенту будет предоставлен отчет.

После того, как власть в Грузии перешла к коалиции во главе с Бидзиной Иванишвили, напоминает Лента.ру, в стране начались аресты сторонников президента Михаила Саакашвили. В партии Саакашвили эти задержания считают политически мотивированными.