В России в десять раз увеличили штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» подписал Президент РФ Владимир Путин.

В части 1 статьи 3.5 «Административный штраф» применительно к указанному правонарушению предусмотрены повышенные размеры административных штрафов: для граждан – до 50 тыс. рублей (1,7 тыс. долл.), для должностных лиц – до 200 тыс. рублей (6,7 тыс. долл.) и для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. (17 тыс. долл.)

Федеральный закон принят Государственной Думой 26 октября 2012 года и одобрен Советом Федерации 31 октября 2012 года.