В Швейцарии затопило штаб-квартиру Международного олимпийского комитета

В Швейцарии затоплена штаб-квартира Международного олимпийского комитета.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», из-за прорыва водопроводной трубы здание оказалось затоплено. Больше всего пострадала подземная часть штаб-квартиры МОК. Там расположены парковка, архивы организации и серверы. Уровень воды в отдельных местах достигал 2 метров.

По предварительным данным, от 20 до 30 процентов документов в архиве пострадали из-за влаги. Сразу вывести документацию не удалось – воду откачивали в течение нескольких часов.

Полиция Лозанны отмечает, что ничего непоправимого не случилось – копии документов хранятся в филиалах Олимпийского комитета.

Тем не менее, работа штаб-квартиры МОК была прервана. Из-за потопа отсутствует доступ к рабочим электронным сообщениям. Около 150 сотрудников эвакуированы, они пока разместятся в филиалах организации.

Штаб-квартира МОК будет закрыта до среды.