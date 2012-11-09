В США посчитали ущерб от урагана - 33 млрд долларов только в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка подсчитали экономический ущерб от урагана "Сэнди".
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на американские СМИ.
По словам губернатора штата Эндрю Куомо, разрушения только в Нью-Йорке оценивают в 33 миллиарда долларов, а в общей сложности по всему восточному побережью - в 50 миллиардов долларов.
Для Нью-Йорка 33 миллиарда долларов - это огромная сумма, особенно если учитывать многомиллиардный дефицит бюджета, отметил Куомо.
Правительство обещало предоставить жителям Нью-Йорка и Нью-Джерси, потерявшим дома из-за стихийного бедствия, трейлеры для временного проживания. Этим занимается Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Кроме того, властям все еще приходится бороться с отключениями электричества и дефицитом бензина после стихийного бедствия. Без электроэнергии в четверг, 8 ноября, оставались более 260 тысяч пользователей.
По сумме экономического ущерба ураган "Сэнди" оказался вторым после "Катрины", который в августе 2005 года обрушился на юг США и нанес наибольший ущерб Новому Орлеану.