В США посчитали ущерб от урагана - 33 млрд долларов только в Нью-Йорке

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на американские СМИ.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, разрушения только в Нью-Йорке оценивают в 33 миллиарда долларов, а в общей сложности по всему восточному побережью - в 50 миллиардов долларов.

Для Нью-Йорка 33 миллиарда долларов - это огромная сумма, особенно если учитывать многомиллиардный дефицит бюджета, отметил Куомо.

Правительство обещало предоставить жителям Нью-Йорка и Нью-Джерси, потерявшим дома из-за стихийного бедствия, трейлеры для временного проживания. Этим занимается Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Кроме того, властям все еще приходится бороться с отключениями электричества и дефицитом бензина после стихийного бедствия. Без электроэнергии в четверг, 8 ноября, оставались более 260 тысяч пользователей.

По сумме экономического ущерба ураган "Сэнди" оказался вторым после "Катрины", который в августе 2005 года обрушился на юг США и нанес наибольший ущерб Новому Орлеану.