В США посчитали ущерб от урагана - 33 млрд долларов только в Нью-Йорке

20:51, 09 ноября 2012
Мир
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Власти Нью-Йорка подсчитали экономический ущерб от урагана "Сэнди".

Ураган ”Сенді” вобщем нанес ущерба на более чем 50 млрд долларов

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на американские СМИ.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, разрушения только в Нью-Йорке оценивают в 33 миллиарда долларов, а в общей сложности по всему восточному побережью - в 50 миллиардов долларов.

Для Нью-Йорка 33 миллиарда долларов - это огромная сумма, особенно если учитывать многомиллиардный дефицит бюджета, отметил Куомо.

Правительство обещало предоставить жителям Нью-Йорка и Нью-Джерси, потерявшим дома из-за стихийного бедствия, трейлеры для временного проживания. Этим занимается Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Кроме того, властям все еще приходится бороться с отключениями электричества и дефицитом бензина после стихийного бедствия. Без электроэнергии в четверг, 8 ноября, оставались более 260 тысяч пользователей.

По сумме экономического ущерба ураган "Сэнди" оказался вторым после "Катрины", который в августе 2005 года обрушился на юг США и нанес наибольший ущерб Новому Орлеану. 

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