СМИ: Четверо тибетцев сожгли себя перед съездом компартии Китая

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на правозащитников, трое юных монахов подожгли себя в округе Аба в провинции Сычуань, где в последние месяцы произошло множество актов самосожжений тибетцев.

В частности, 15-летний юноша скончался на месте, двое других были госпитализированы. Позднее в среду акт самосожжения в провинции Цинхай совершила 23-летняя женщина, которая после инцидента скончалась.

При этом, Пекин заявляет, что у тибетцев есть свобода вероисповедания, и обвиняет находящегося в изгнании духовного лидера Тибета Далай-ламу в разжигании конфликта.

Отмечается, что инциденты произошли накануне открытия съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, который должен избрать партийное руководство и новый состав правительства КНР.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пилай призвала Китай обеспечить мониторинг и доступ СМИ в регионы, где происходят самосожжения этнических тибетцев.