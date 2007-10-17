Далай-лама получит высшую государственную награду США

В здании Капитолия в Вашингтоне сегодня состоится торжественная церемония награждения духовного главы тибетских буддистов Далай-ламы Тэндзина ГЬЯТЦО высшей государственной наградой США - Золотой медалью конгресса.

Как передает РИА «Новости», церемония начнется в 20.00 по киевскому времени, и в ней примут участие Президент США Джордж БУШ с супругой Лорой, лидер сенатского большинства сенатор-демократ Гарри РИД, спикер палаты представителей демократ Нэнси ПЕЛОСИ, а также другие представители конгресса.

Вечером во вторник Дж.БУШ провел за закрытыми дверями частную встречу с Далай-ламой, которая стала уже четвертой встречей нынешнего главы Белого дома с главой тибетских буддистов.

После встречи Далай-лама сообщил журналистам, что рассказал Дж.БУШУ о ситуации в Тибете и поблагодарил Президента США за то, что он "выразил свою обеспокоенность в связи с Тибетом". Глава тибетских буддистов выразил также солидарность с буддистскими монахами в Мьянме и поблагодарил первую леди США Лору БУШ за ее публичное осуждение того, как военные власти Мьянмы обращаются с буддистскими монахами.

При этом Далай-лама не стал комментировать возражения правительства Китая в связи с его визитом в Белый дом и предстоящим вручением высшей государственной награды США.

Пресс-секретарь Белого дома Дана ПЕРИНО подчеркнула, что в Вашингтоне не хотят, чтобы Китай, возражающий против награждения тибетского лидера, думал, что США бросают ему какой-либо вызов.

По словам Д.ПЕРИНО США, чествуя духовного лидера Тибета, "не поддерживают создание независимой от Китая страны".

Золотая медаль конгресса США с 1776 года присуждается специальным решением палаты представителей и сената США, требующим большинства в две трети голосов в обеих палатах.

В прошлом этой медалью были награждены, в частности, Джордж ВАШИНГТОН, Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ, Нельсон МАНДЕЛА, Мать Тереза, Папа Римский Иоанн Павел Второй, Тони БЛЭР и другие известные фигуры.

Далай-лама XIV эмигрировал в Индию из оккупированного Китаем Тибета в 1959 году. Во всем мире лама почитается как духовный лидер буддизма, однако Китай не признает его авторитета, обвиняя в пропаганде независимости Тибета.