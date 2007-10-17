Грузинская полиция задержала 5 российских миротворцев
09:04, 17 октября 2007Мир
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По данным Тбилиси, в зоне конфликта
Грузинская полиция задержала сегодня утром пятерых российских миротворцев из состава Коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".
По ее данным, российские миротворцы были задержаны в зоне конфликта.
Телекомпания утверждает, что миротворцы передвигались на машине "Урал" и не остановились на посту полиции.
По сообщению ТВ, грузинская полиция обещает в ближайшие часы отпустить миротворцев.
Накануне "Рустави-2" также сообщила о задержании российских миротворцев, но российская сторона эту информацию опровергла.
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