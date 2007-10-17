Грузинская полиция задержала 5 российских миротворцев

Грузинская полиция задержала сегодня утром пятерых российских миротворцев из состава Коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".

По ее данным, российские миротворцы были задержаны в зоне конфликта.

Телекомпания утверждает, что миротворцы передвигались на машине "Урал" и не остановились на посту полиции.

По сообщению ТВ, грузинская полиция обещает в ближайшие часы отпустить миротворцев.

Накануне "Рустави-2" также сообщила о задержании российских миротворцев, но российская сторона эту информацию опровергла.