Саакашвили хочет увеличить президентский срок
08:31, 17 октября 2007Мир
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Его должны переизбрать осенью 2008-го
Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ предлагает увеличить президентский срок с четырех до пяти лет и проводить парламентские и президентские выборы одновременно раз в пять лет.
М.СААКАШВИЛИ выступил с такой инициативой на встрече с парламентским большинством в здании Госканцелярии Грузии, передает РИА Новости.
Очередные выборы президента Грузии должны пройти осенью 2008 года.
Кроме того, на встрече с депутатами М.СААКАШВИЛИ предложил снизить барьер прохождения в парламент с семи до пяти процентов. По его словам, это позволит представить в парламенте больший спектр оппозиции и в целом поможет укрепить оппозиционные партии.
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