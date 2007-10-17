Саакашвили хочет увеличить президентский срок

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ предлагает увеличить президентский срок с четырех до пяти лет и проводить парламентские и президентские выборы одновременно раз в пять лет.

М.СААКАШВИЛИ выступил с такой инициативой на встрече с парламентским большинством в здании Госканцелярии Грузии, передает РИА Новости.

Очередные выборы президента Грузии должны пройти осенью 2008 года.

Кроме того, на встрече с депутатами М.СААКАШВИЛИ предложил снизить барьер прохождения в парламент с семи до пяти процентов. По его словам, это позволит представить в парламенте больший спектр оппозиции и в целом поможет укрепить оппозиционные партии.