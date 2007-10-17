Путин: модель однополярного мира у США не получится

Президент России Владимир ПУТИН уверен, что США не удастся создать модель однополярного мира. Он предлагает усилить роль ООН.

Это на практике нереализуемо, заявил В.ПУТИН интервью иранским журналистам в Тегеране, передает РИА Новости.

"Ни одна держава, даже самая крупная, не в состоянии решить все мировые проблемы самостоятельно, не хватит никаких ресурсов - ни финансовых, ни экономических, ни материальных, ни политически, - и это становится сегодня очевидно. Примеры Афганистана и Ирака только подтверждают этот тезис", - заметил российский президент.

"Поэтому мы предлагаем усилить роль и значение универсальной международной организации, каковой является ООН, усилить роль и значение международного права, строго соблюдать принципы международного права и суверенитета государств, добиваясь консенсуса при принятии решений. Это тяжелая работа, но только в ходе такой работы можно достичь долгосрочных результатов и стабильности в мировой политике", - сказал В.ПУТИН.