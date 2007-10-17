Путин: модель однополярного мира у США не получится

08:15, 17 октября 2007
Мир
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Ресурсов не хватит...

Фото AFP
Президент России Владимир ПУТИН уверен, что США не удастся создать модель однополярного мира. Он предлагает усилить роль ООН.

Это на практике нереализуемо, заявил В.ПУТИН интервью иранским журналистам в Тегеране, передает РИА Новости.

"Ни одна держава, даже самая крупная, не в состоянии решить все мировые проблемы самостоятельно, не хватит никаких ресурсов - ни финансовых, ни экономических, ни материальных, ни политически, - и это становится сегодня очевидно. Примеры Афганистана и Ирака только подтверждают этот тезис", - заметил российский президент.

"Поэтому мы предлагаем усилить роль и значение универсальной международной организации, каковой является ООН, усилить роль и значение международного права, строго соблюдать принципы международного права и суверенитета государств, добиваясь консенсуса при принятии решений. Это тяжелая работа, но только в ходе такой работы можно достичь долгосрочных результатов и стабильности в мировой политике", - сказал В.ПУТИН.

 

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