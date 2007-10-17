Украинские депутаты заявили в Совете Европы протест против дискриминации

Депутаты украинских местных советов в Совете Европы заявили протест „дискриминации украинцев в выдаче виз для поездок за границу”. Об этом сообщил сегодня журналистам в Севастополе председатель городского совета Валерий САРАТОВ, который 12 октября вместе с представителями местной власти из других регионов Украины принял участие в заседании Комитета по институционным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, заявил: „Мы там затронули два вопроса, которые, мы считаем, Украину обижают. Потому что сейчас посольства, особенно тех стран, которые входят в Шенгенскую зону, серьезно в количестве, по необоснованным причинам, отказывают нашим гражданам в получении виз. Почему? Если мы за демократию..., и вы даже не считаете нужным отвечать?”.

По словам В.САРАТОВА, „делегация севастопольских депутатов хотела также посетить Совет Европы, посмотреть, как все это дело работает, не за бюджетные средства, они сами финансируют свою поездку”. Однако „часть людей получила отказ”. Поэтому, по словам главы представительской власти Севастополя, „мы, естественно, заявили протест на уровне Совета Европы по данному вопросу, о том, что (существует) дискриминация украинцев в выдаче виз для поездок за границу. Мы считаем, что грубо нарушаются права государства Украина”. Как сообщил В.САРАТОВ, „оглашала протест председатель Черниговского совета Наталия РОМАНОВА”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольского горсовета „12 октября В.САРАТОВ в составе официальной украинской делегации принял участие в заседании Комитета по институционным вопросам Конгресса местных и региональных влад Совета Европы, на котором обсуждались вопросы состояния демократии в Сербии, Турции и Молдове”. По информации пресс-службы, „В.САРАТОВ обратился к председателю Конгресса с заявлением о том, что существует дискриминация граждан Украины в выдаче виз для поездок за границу, которая грубо нарушает права граждан нашего государства”.