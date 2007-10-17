США считают цены на энергоносители завышенными

Администрация президента США Джорджа Буша считает, что цены на энергоносители в настоящий момент значительно завышены. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино, передает Reuters. "Нет никакого сомнения, что цены на энергоносители слишком высоки сегодня. Это наносит непропорциональный урон семьям с низким доходом, которые вынуждены тратить значительную часть своих средств на энергию" - отметила она. Д.Перино подчеркнула, что администрация американского президента внимательно следит за ситуацией на энергетическом рынке и весьма озабочена сложившимся положением.

РосБизнесКонсалтинг