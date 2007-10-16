Грузию не примут в НАТО без ”культурной оппозиции”

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ предлагает увеличить президентский срок с четырех до пяти лет и проводить парламентские и президентские выборы одновременно раз в пять лет.

М.СААКАШВИЛИ выступил с такой инициативой на встрече с парламентским большинством в здании Госканцелярии Грузии.

Очередные выборы президента Грузии должны пройти осенью 2008 года.

Кроме того, на встрече с депутатами М.СААКАШВИЛИ предложил снизить барьер прохождения в парламент с семи до пяти процентов. По его словам, это позволит представить в парламенте больший спектр оппозиции и в целом поможет укрепить оппозиционные партии.

Он подчеркнул, что оппозиционное мнение имеет очень важное значение. Саакашвили считает, что политическая культура грузинской оппозиции выглядит не самым лучшим образом, что выставляет страну в невыгодном свете. "Нам нужно восстанавливать территориальную целостность, вступать в НАТО, нужно укреплять нашу государственность. Соответственно, нам нужен постоянный диалог с оппозицией", - сказал президент.

Саакашвили заявил также о своей готовности ограничить право президента на роспуск парламента.