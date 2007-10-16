Во всемирном рейтинге свободы слова Украина вошла в первые 100

Украина заняла 92-е место в мире в рейтинге свободы слова международной организации "Репортеры без границ". Об этом говорится в сообщении организации . Такое же место заняла Малави.

В первую десятку вошли: Исландия, Норвегия, Эстония, Словакия, Бельгия, Финляндия, Швеция, Дания, Ирландия и Португалия.

В сообщении отмечается, что все европейские страны показали очень высокий уровень свободы слова, только Болгария (51-е место) и Польша (56-е место) отстают от этих показателей.

С другой стороны, группа развивающихся стран попала в верхние места рейтинга. Тринидад и Тобаго заняли 19-е место, Мавритания и Намибия разделили 25-е, Гана заняла 29-е, Уругвай - 37-е, а Никарагуа - 47-е место.

США получили 48-е место, улучшив свой показатель на 5 пунктов по сравнению с 2006 годом. Среди стран СНГ самой свободной прессой обладают Грузия и Армения, занимая, соответственно 66-е и 77-е место.

На 81-м месте Молдова, Таджикистан занял 115-е место, Казахстан - 125-е, Азербайджан - 139-е. Россия заняла 144-е место, Беларусь - 151-е. Последнее, 169-е место, заняла Эритрея.

"Репортеры без границ" составляют этот рейтинг на основании опроса 15 организаций, которые занимаются изучением свободы высказываний, своих 130 корреспондентов, журналистов, экспертов, юристов и защитников прав человека. Опрос представляет собой анкету из 50 вопросов о свободе слова в стране респондента.

Рейтинг представлен по 169 странам, остальные страны не включены из-за недостатка данных по ним.

Напомним, в 2006 году "Репортеры без границ" поставили Украину на 105 место в рейтинге свободы слова.