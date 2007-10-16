Место Восточной Европы в Совете Безопасности ООН заняла Хорватия

Ливия, Вьетнам и Буркина-Фасо избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на два года, объявила счетная комиссия Генассамблеи.

Все они в первом туре голосования преодолели барьер в две трети голосов 192 членов Генассамблеи. Буркина-Фасо получила 185 голосов, Вьетнам - 183 голоса, Ливия - 178.

В группе стран от Восточной Европы на одно место в Совбезе претендовали Хорватия и Чехия. Обе они не набрали необходимого числа голосов. В итоге Чехия отказалась от борьбы за мандат в пользу Хорватии. В группе стран Латинской Америки от места в пользу Коста-Рики отказалась Доминиканская Республика.

Новые непостоянные члены заменят в Совете Безопасности с 1 января Конго, Гану, Перу, Катар и Словакию, мандат которых завершается 31 декабря этого года.