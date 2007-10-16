Польские водители заблокировали пункт пересечения на границе с Украиной

На польско-украинской границе на пункте пересечения "Медика-Шегини" водители грузовиков ТІР заблокировали дорогу. Сегодня около 11.30 по варшавскому времени посредине дороги встали несколько автомобилей.

По информации польского радио "Жешув", водители протестуют против слишком медленного, по их мнению, погранично-таможенного контроля. Утром польская пограничная служба передала официальную информацию, что время ожидания на пункте пересечения границы составляет 20 часов.

С водителями, которые протестуют, уже начали переговоры пограничные службы Польши, таможенники и полиция.

Напомним, что подобное блокирование дороги на пункте пересечения польско-украинской границы "Корчова-Краковец" произошло в ночь с 14 на 15 октября также по поводу медленного обслуживания транспорта на границе. Протестующие требовали увеличения количества персонала на пункте пересечения и лучших санитарных условий. Пограничная и таможенная служба Польши договорились с водителями и направили дополнительных работников в Корчову. Время ожидания на пункте пересечения "Корчова -Краковец" для въезда в Украину составляет 16 часов.