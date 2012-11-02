В новом правительстве Грузии хотят возобновить ж/д сообщение с Россией

Соответствующее заявление сделал министр по реинтеграции Паата Закареишвили в интервью "Коммерсанту".

"Пока на правительственном уровне этот вопрос мы не обсуждали, хотя некоторые консультации уже состоялись. Мое убеждение — мы должны способствовать восстановлению транспортного движения через Абхазию. Как железнодорожного, так и автомобильного. Причем мы обязаны исключить политическую подоплеку и рассматривать проблему исключительно в экономическом ключе", - заявил Закареишвили.

Закареишвили утверждает, что возобновление железнодорожного сообщения "увеличит роль нашей Грузии как транспортной артерии и ее геополитическое значение, а также будет способствовать возвращению грузинских беженцев после конфликтов 1990-х годов в Абхазию.

Железнодорожное сообщение между Грузией и Россией было прервано в начале 1990-х годов. Решающим событием стал взрыв железнодорожного моста через реку Ингури в 1992 году.