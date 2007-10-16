Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран.

Путин проведет переговоры с иранским руководством и примет участие во втором саммите прикаспийских государств (Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Россия и Иран), передает РИА Новости.

Основными темами переговоров президента РФ с иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом, как ожидается, станут ядерная программа Ирана и завершение осуществляемого российскими специалистами строительства Бушерской атомной электростанции.

Тегеран заявил, что намерен овладеть полным циклом ядерной энергетики и с этой целью начал обогащение урана.

Совет Безопасности ООН уже дважды накладывал санкции на Тегеран из-за его нежелания подчиниться требованию международного сообщества прекратить обогащение урана, однако власти страны настаивают на мирном характере своих ядерных программ.

Франция и США готовят новый пакет санкций против Ирана с намерением ввести их на двустороннем или региональном уровне, если новая резолюция не будет принята в СБ ООН. Россия и Китай выступают за продолжение политического диалога, находя ужесточение санкций неэффективной и несвоевременной мерой.

Президент РФ в понедельник после обсуждения иранского вопроса с канцлером Германии заявил, что эта проблема может быть решена аналогично северокорейской, то есть мирным путем.

Ранее Путин заявлял, что у России нет данных о военной направленности иранских ядерных программ.

В то же время, сказал он, РФ разделяет озабоченности международного сообщества и считает, что иранские ядерные программы должны быть прозрачными.

Путин во время визита в Иран намерен придерживаться общей позиции СБ ООН и "шестерки" по иранской ядерной проблеме, заявил глава МИД России Сергей Лавров.