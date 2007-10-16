Совет министров ЕС поддержал изменения в таможенный кодекс

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС поддержал изменения в Европейский таможенный кодекс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета в Люксембурге.

Новые предложения предусматривают внесение изменений в кодекс, принятый в 1992 году. Они, в частности, предусматривают упрощение структуры таможенной службы и унификацию терминологии, уменьшение количества процедур при импорте и экспорте товаров, внедрение единой авторизации (когда разрешение на ввоз-вывоз предоставлено в одной стране-члене – будет действовать во всем Евросоюзе).

Предварительно эти предложения были согласованы Европарламентом и Советом ЕС 25 июня этого года. Сейчас документ передается в Европарламент для его одобрения во втором чтении.