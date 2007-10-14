Грузия продает 24 региональные газораспределительные компании

Правительство Грузии намерено на конкурсной основе передать частному бизнесу 24 региональные газораспределительные компании страны. По информации министерства экономического развития Грузии, в конкурсе фигурируют пять лотов, подобранных по региональному принципу.

В частности, продаются 7 газораспределительных компаний региона Кахетия - стартовая цена этого лота составляет 1,7 млн долл. В лот регионов Мцхета-Мтианети, Шида и Квемо Картли входят три газораспределительные компании. Стартовая стоимость - 3 млн долл. В регионе Имерети продаются 6 компаний - стартовая стоимость определена в 1,3 млн долл. В лот регионов Самегрело и Гурия входят 7 газораспределительных компаний. Стартовая стоимость лота составляет 2 млн долл.

В лоте Аджарского региона к продаже представлены два газопровода - Батумский и Кобулетский. Стартовая стоимость лота - 2 млн долл. В соответствии с условиями конкурса, новый владелец газопроводов должен обеспечить полную газификацию Батуми, Кобулети и Хелвачаури. В первую очередь должен быть газифицирован Батуми.

Так называемые "заявки интереса" принимаются министерством экономического развития Грузии до 14 ноября 2007 г.

РБК-Украина