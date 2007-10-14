В Калифорнии столкнулись сразу 15 грузовиков: 3 человека погибли

В дорожном тоннеле округа Лос-Анджелес столкнулись сразу 15 грузовиков, три человека погибли, десять получили ранения, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на калифорнийскую пожарную службу.

Как отмечает РИА «Новости», авария произошла в дождливую погоду в туннеле, который предназначен только для проезда грузовых машин. Пять автомобилей сгорели на месте происшествия.

Пожарные расчеты всю ночь вели борьбу с сильным пожаром, возникшим в туннеле, где искореженные автомобили загородили несколько сотен метров. Затем 300 пожарных разбирали мусор и убирали завалы, возникшие в туннеле.