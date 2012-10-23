В Германии создано Объединение украинских организаций

Их подготовил организационный комитет, созданный на инициированной Всемирным конгрессом украинцев (ВКУ) встрече украинских организаций, которая прошла в Мюнхене в апреле 2012 г. Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA со ссылкой на пресс-службу ВКУ.

В столице Германии собралось около 20 представителей украинских организаций и 10 гостей. Председателем делегаты избрали президента ВКУ Евгения Чолия.

В ходе двухдневного собрания было создано Объединение украинских организаций в Германии, разработан и утвержден его устав, включая основные направления труда, и избрана управа, которую возглавил Роман Рокицкий.

Целью ОУОГ является, в частности, развитие украинско-немецких отношений и отношений с Европейским Союзом в культурном, образовательном, научном, спортивном, социальном и благотворительном направлениях, содействие сохранению украинской национальной идентичности в Германии и развитию демократических процессов в Украине и ее евроинтеграции.