Луцкие каштаны будут спасать польские экологи

Польские экологи будут спасать каштаны Луцка от болезней. С этой целью на Волынь прибыли представители службы охраны окружающей среды и озеленения города-побратима Торунь (Республика Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, они встретились с первым заместителем городского председателя Луцка Ларисой СОКОЛОВСКОЙ, чтобы рассказать о своих достижениях в отрасли оздоровление каштанов от инфекций.

Каштанна моль, которой поражены почти все каштаны Луцка, а их насчитывается около 4 тысяч, поедает листья, в результате чего дерево не получает в достаточном количестве питательных веществ и впоследствии теряет свои жизненные функции.

Несколько лет назад в Польше также существовала подобная проблема, рассказали поляки. Для борьбы с болезнью в стране использовали всевозможные методы, начиная от сбора опавших больных листьев до химической обработки деревьев. Такие мероприятия оказались неэффективными, поскольку наносят вред не только окружающей среде, но и людям. Поэтому польские экологи начали активно внедрять первые в Европе инъекционные методы, вполне безопасные для здоровья людей, не токсичные, которые не приводят к разрушению деревьев и не вредят окружающей среде. На данный момент в стране вакцинированы 60 тысяч каштанов, сообщили в мэрии Луцка.

В прошлом году польские природоохранители ввели вакцину 30-ти каштанам в Луцке. Результаты этой пробной вакцинации удовлетворили представителей охраны окружающей среды и озеленения. «Деревья выздоравливают», – просуммировали поляки, осмотрев на днях каштаны Луцка.

Поскольку проблема заражения каштанов молью, как отметила Л. СОКОЛОВСКАЯ, является неотложной и для нашего города, то опыт соседей нам не помешает. Также, она выразила надежду, что за несколько лет каштаны Луцка будут полностью оздоровлены от инфекций и возбудителей заболеваний.