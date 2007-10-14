На президента Германии напал хулиган

На президента Германии Хорст Келлера было совершено нападение. 44-летний мужчина, прибывший в Германию из Румынии, схватил номинального главу ФРГ за лацканы пиджака, после чего был остановлен охранниками. Инцидент произошел на церемонии награждения на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, когда президент уже покидал ее, передает Reuters.

Как сообщили в пресс-службе президента Германии, у нападавшего не было никаких политических мотивов. В полиции же отметили, что, по всей видимости, мужчина, столкнувшийся с жилищными проблемами, пытался таким образом привлечь к себе внимание.

РБК-Украина