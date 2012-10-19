Самолет Саакашвили совершил экстренную посадку в Бухаресте

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Президент Грузии Михаил Саакашвили не смог вернуться из Румынии в Грузию в запланированное время, так как через десять минут после взлета самолета была осуществлена вынужденная посадка в аэропорту Бухареста. Причиной стала техническая неисправность, в частности, проблемы с шасси", - говорится в сообщении администрации Президента Грузии.

По данным телекомпании "Рустави 2", президентский Boieng вылетел днем из аэропорта Отопень, но менее чем через 20 минут после взлета вернулся обратно и запросил экстренную посадку. Решение о возвращении было принято пилотами самолета.

Пресс-секретарь международного аэропорта Отопень Валентин Иордак сообщил, что проведена проверка систем самолета и в четверг вечером М.Саакашвили должен вылететь в Грузию.

После возвращения в Бухарест М.Саакашвили вернулся в гостиницу, где ранее он остановился на время участия в конгрессе Европейской народной партии.