Более 13 тыс. украинцев подали заявки на легализацию в Италии

Об этом со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Италии сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

По его словам, всего в рамках действия данного закона было подано 134 тыс. 576 заявок, украинцы стали четвертой этнической группой среди всех иностранцев Италии, которые подали заявки на легализацию, после граждан Бангладеш, Марокко и Индии.

“Относительно небольшое количество запросов, как в целом, так и от украинцев в частности, вызвано жесткостью требований данного закона. Так, каждый работодатель должен был оплатить 1 000 евро и социальные взносы за период нелегального трудоустройства. Рабочий, в свою очередь, должен был документально подтвердить свое пребывание в Италии по состоянию на 31 декабря 2011 года”, - отметил О.Городецкий.

“Дал о себе знать также экономический кризис, который привел к увеличению безработицы среди иммигрантов. Таким образом, многие наши земляки не смогли легализироваться”, - добавил он.

По теме: Украинцы за 3 месяца перевели из-за границы домой 4% ВВП

Закон о легализации иностранных граждан действовал на протяжении месяца – с 15 сентября по 15 октября этого года. При этом на срок его действия был объявлен мораторий на депортацию нелегальных иностранцев.

С сегодняшнего дня правоохранители возобновляют контроль с применением строгих санкций как для рабочих, так и для работодателей, которые не воспользовались законом.

О.Городецкий также отметил, что министр внутренних дел Италии Анна-Мария Канчельери объяснила относительно небольшое количество заявок на легализацию тем, что «феномен нелегального трудоустройства в действительности не является таким распространенным, как представлялось ранее». При этом министр отрицала возможность продления действия закона или смягчения его условий.