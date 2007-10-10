Полёт малайзийского космонавта стал дополнением к продаже 18 истребителей

Пилотируемый корабль "Союз ТМА-11" с российским космонавтом Юрием Маленченко, астронавтом NASA Пегги Уитсон и первым малазийским космонавтом Шейхом Мушафаром Шукором стартовал с Байконура и вышел на орбиту Земли. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на пятницу, 12 октября.

Малазийский космонавт Шукор проведет на орбите неделю и вернется на Землю 19 октября, вместе с экипажем 15-й экспедиции Федором Юрчихиным и Олегом Котовым. 16-я основная экспедиция рассчитана на шесть месяцев.

Космонавты должны будут провести эксперименты в области медико-биологических и естественных наук. Также будет изучаться влияния продолжительного космического полета на человеческий организм для планирования будущих экспедиций на Луну и Марс.

"Полет малазийского космонавта стал реальностью благодаря контракту ФГУП "Рособоронэкспорт" и Малайзии на покупку для Королевских ВВС этой страны 18 боевых самолетов Су-30 МКМ", - говорится в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорт".

В рамках контракта, подписанного в 2003 году, Рособоронэкспорт взял на себя в качестве оффсетных (компенсационных) обязательств подготовку и запуск на МКС малайзийского астронавта.

"Мы постоянно применяем новые формы и методы взаимовыгодного сотрудничества", - отметил заместитель гендиректора ФГУП "Рособоронэкспорт" Алексей Алешин.

По материалам Лента.руи РИА "Новости"