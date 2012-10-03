Турция обстреляла сирийскую территорию

В заявлении администрации премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана указано, что удар санкционирован как ответ на сегодняшний минометный обстрел с территории Сирии, передает Reuters.

Турция, впрочем, не сообщает насколько мощным был ответный обстрел и по каким целям велся.

Из Дамаска официального заявления тоже не поступало.

Сегодня на юго-востоке Турции в результате взрыва снаряда, выпущенного с территории Сирии, погибли три человека, в том числе женщина и ребенок, еще как минимум 7 получили ранения. Среди раненых три полицейских.