Турция обстреляла сирийскую территорию
23:50, 03 октября 2012Мир
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Подразделения вооруженных сил Турции нанесли удар по целям на территории Сирии.
В заявлении администрации премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана указано, что удар санкционирован как ответ на сегодняшний минометный обстрел с территории Сирии, передает Reuters.
Турция, впрочем, не сообщает насколько мощным был ответный обстрел и по каким целям велся.
Из Дамаска официального заявления тоже не поступало.
Сегодня на юго-востоке Турции в результате взрыва снаряда, выпущенного с территории Сирии, погибли три человека, в том числе женщина и ребенок, еще как минимум 7 получили ранения. Среди раненых три полицейских.
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